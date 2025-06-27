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Люди на похороні з прапором України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині провели в останню дорогу захисника Яцківа Василя. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
27/06/2025 22:55
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Сьогодні, 27.06.2025р., у селі Кутище, Тлумацької міської територіальної громади, попрощалися з полеглим військовим 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша – Василем Яцківим

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Про це інформують у групі «Типовий Тлумач» у Фейсбуці, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

29-річний солдат загинув на Донецькому напрямку.

Полеглий герой із 29.05.2024 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання.

Священики на церемонії з іконами і прапорами.
Військові несуть труну на похованні героя.
Люди в жалобі під відкритим небом
Церемонія з прапорами України і групою людей.
Похорон військового героя з українським прапором.
Люди із прапорами України біля церкви
Прощання з героєм на похоронах в Україні.
Церемонія з українськими прапорами та військовими
Церковна процесія на вулиці серед зелені й пагорбів.
Похорон українського військового у церкві.
Церковна служба з труною в українському храмі.
Люди на церемонії вшанування в церкві
Урочистий захід з прапорами України біля церкви.
Церковна процесія біля храму в селі.
Люди несуть квіти під час ходи на природі.
Церемонія прощання із загиблим воїном в Україні.
Прощання з військовим героєм на похороні
Релігійна церемонія на відкритому повітрі, священики читають молитви.