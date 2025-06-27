На Франківщині провели в останню дорогу захисника Яцківа Василя. ФОТО

Сьогодні, 27.06.2025р., у селі Кутище, Тлумацької міської територіальної громади, попрощалися з полеглим військовим 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша – Василем Яцківим
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Про це інформують у групі «Типовий Тлумач» у Фейсбуці, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
29-річний солдат загинув на Донецькому напрямку.
Полеглий герой із 29.05.2024 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання.