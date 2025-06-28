На війні поліг 33-річний військовий з Долини Мовчан Шархан

На Сумщині, в районі села Андріївка, 23 червня 2025 року загинув 33-річний військовий з Долини Мовчан Шархан.
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Сумну звістку повідомив міський голова Іван Дирів, пише Правда.
“Йому було лише 33 роки. Молодий, відважний, відданий Україні до останнього подиху. Щирі співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі”, – написав він.
Про чин похорону та час зустрічі полеглого захисника повідомлять додатково.