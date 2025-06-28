За минулу добу в Україні ліквідували тисячу окупантів

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1000 своїх військових, 1 танк та 35 артилерійських систем.
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Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1017720 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10970 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22908 (+12)
- артилерійських систем ‒ 29665 (+35)
- РСЗВ ‒ 1425 (0)
- засоби ППО ‒ 1189 (+1)
- літаків ‒ 420 (+4)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42477 (+237)
- крилаті ракети ‒ 3394 (+6)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53415 (+131)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (0)
Дані уточнюються…