За минулу добу в Україні ліквідували тисячу окупантів

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1000 своїх військових, 1 танк та 35 артилерійських систем.

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Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1017720 (+1000) осіб ліквідовано

1017720 (+1000) осіб ліквідовано танків ‒ 10970 (+1)

10970 (+1) бойових броньованих машин ‒ 22908 (+12)

22908 (+12) артилерійських систем ‒ 29665 (+35)

29665 (+35) РСЗВ ‒ 1425 (0)

1425 (0) засоби ППО ‒ 1189 (+1)

1189 (+1) літаків ‒ 420 (+4)

420 (+4) гелікоптерів ‒ 337 (0)

337 (0) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42477 (+237)

42477 (+237) крилаті ракети ‒ 3394 (+6)

3394 (+6) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53415 (+131)

53415 (+131) спеціальна техніка ‒ 3921 (0)

Дані уточнюються…