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Ворожі втрати за добу: 1220 військових, шість танків та 24 артсистеми
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За минулу добу в Україні ліквідували тисячу окупантів

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 07:49
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За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1000 своїх військових, 1 танк та 35 артилерійських систем.

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Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1017720 (+1000) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10970 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 22908 (+12)
  • артилерійських систем ‒ 29665 (+35)
  • РСЗВ ‒ 1425 (0)
  • засоби ППО ‒ 1189 (+1)
  • літаків ‒ 420 (+4)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42477 (+237)
  • крилаті ракети ‒ 3394 (+6)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53415 (+131)
  • спеціальна техніка ‒ 3921 (0)

Дані уточнюються…

Збитки техніки противника в Україні, червень 2025.