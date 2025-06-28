“9:00” У Івано-Франківську вшанували полеглих українців ФОТО

Сьогодні у Івано-Франківську вшанували усіх полеглих українців, котрі загинули внаслідок військової агресії російських терористів.

Вшанування Героїв у Франківську о 9:00

28 червня на День конституції України небайдужі франківці вийшли з плакатами, аби нагадати про Героїв, котрі віддали життя за нашу соборність та незалежність, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

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Учасники акції тримали портрети рідних, котрих втратили на війні, плакати та прапори.

“Твоя хвилина – їх вічність”

“Вшануй”

“9:00 Честь”

“Хвилина мовчання – це голос вище неба”

“Стій за них, як вони стояли за тебе”

“Пам’ятаємо – не пробачимо”

“9:00”

Вшанування Героїв на перехресті Івасюка та Вовчинецької

Відомо, що згідно з Указом Президента Володимира Зеленського, в Україні з 16 березня 2022 року щодня о 9:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання. На жаль, на вулицях Івано-Франківська рідко зупиняються на хвилину для пошанування захисників України та невинних жертв російського терору. Дана акція- чергове нагадування метушливому місту про численні втрати, котрі переживають українські сім’ї.