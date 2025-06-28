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"9:00" У Івано-Франківську вшанували полеглих українців ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

“9:00” У Івано-Франківську вшанували полеглих українців ФОТО

Автор: Петро Якимчук
28/06/2025 10:15
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Сьогодні у Івано-Франківську вшанували усіх полеглих українців, котрі загинули внаслідок військової агресії російських терористів.

Люди з українськими прапорами на мітингу.
Вшанування Героїв у Франківську о 9:00

28 червня на День конституції України небайдужі франківці вийшли з плакатами, аби нагадати про Героїв, котрі віддали життя за нашу соборність та незалежність, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

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Люди на вулиці тримають плакати з протестом.

Учасники акції тримали портрети рідних, котрих втратили на війні, плакати та прапори.

  • “Твоя хвилина – їх вічність”
  • “Вшануй”
  • “9:00 Честь”
  • “Хвилина мовчання – це голос вище неба”
  • “Стій за них, як вони стояли за тебе”
  • “Пам’ятаємо – не пробачимо”
  • “9:00”

Люди з плакатами в українських прапорах на протесті.
Вшанування Героїв на перехресті Івасюка та Вовчинецької

Відомо, що згідно з Указом Президента Володимира Зеленського, в Україні з 16 березня 2022 року щодня о 9:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання. На жаль, на вулицях Івано-Франківська рідко зупиняються на хвилину для пошанування захисників України та невинних жертв російського терору. Дана акція- чергове нагадування метушливому місту про численні втрати, котрі переживають українські сім’ї.

Люди у вишиванках тримають плакати на вулиці.
Жінки тримають плакати на протесті.
Дві жінки тримають плакати на вулиці.
Жінка тримає знак на пішохідному переході
Людина з українським прапором і плакатом на вулиці.
Люди протестують на вулиці з плакатами.
Люди з українськими прапорами на вулиці
Люди блокують дорогу зеленим автомобілем.
Транспортний затор на міській дорозі з рекламою
Люди з українськими прапорами на вулиці
Люди на дорозі стоять із рукою на серці.
Патрульна поліція України на міській вулиці
Протест в Україні, люди з плакатами на вулиці.
Люди з плакатами та прапором України на демонстрації.
Люди тримають український прапор на вулиці.
Люди стоять біля автомобілів на міській дорозі.
Люди з плакатами та українським прапором на демонстрації.
Люди з плакатом на вулиці під час демонстрації
Люди з прапорами та плакатами на вулиці
Поліцейська машина і люди з прапорами України
Люди тримають українські прапори та плакати на акції.
Жінка тримає плакат із закликом до пам'яті
Жінки з фотографією українського військового на вулиці.
Жінки тримають портрети військових на вулиці.
Жінка з плакатом на вулиці "Вшануй!
Люди тримають плакати біля будівель у місті.
Протест учасників із плакатами і українськими прапорами
Люди з плакатами на вулиці в Україні.
Мирний протест на тлі церкви у місті.
Мітинг з українськими прапорами перед церквою
Молодь з плакатом в честь героїв України.
Люди з плакатом для збору допомоги героям
Люди з плакатами перед церквою в Івано-Франківську.
Акція підтримки біля церкви в Україні