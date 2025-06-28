У Калуші подвоюють витрати на замовні у пресі сюжети та програми

У Калуші хочуть витягнути з бюджету ще 600 тисяч гривень: влада каже, що збільшилася потреба у висвітленні інформації в пресі та зросла кількість делегацій, які приймає громада, плюс додаються витрати на придбання друкованої продукції.

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Інформатор розповідає детальніше.

До Програми розвитку місцевого самоврядування в Калуші на 2022-2025 роки планують вносити зміни. Йдеться про збільшення обсягів фінансування на суму 598 500 гривень. Додають на буклети, патріотичну символіку та відеофільми, прийом делегацій і послуги преси. У цифрах і заходах сума розписана наступним чином:

виготовлення друкованої продукції (буклети, плакати, календарі, бланки тощо), відеофільмів та патріотичної символіки, придбання знаків поштової оплати — додають 99 000 гривень (+68% до затвердженого на початку року обсягу цієї статті видатків у бюджеті);

проведення переговорів та прийом делегацій і гостей міста — додають 99 900 гривень (+48%);

послуги друку в періодичних виданнях, розміщення інформаційних матеріалів на веб-ресурсах, в мережі інтернет — додають 99 900 гривень (+100%);

послуги з показу відеопродукції — додають 99 900 гривень (+69%);

послуги з радіомовлення — додають 99 900 гривень (+108%)

Ще 99 900 гривень планують спрямувати на визначення та корегування санітарно-захисної зони магістрального газопроводу Угерське — Івано-Франківськ. Цей захід у програмі є новим: при формування бюджету коштів на нього не закладали зовсім.

Щодо заходів, які стосуються розміщення матеріалів у пресі, то витрати зростають на приблизно 90% (від тих, які були заплановані при формуванні бюджету громади на поточний рік). І, як повідомив сьогодні керуючий справами виконкому Олег Савка, тепер коштів мало би вистачити до кінця поточного року.

Зазначимо, що при формуванні бюджету громади на послуги з показу відеопродукції, послуги з радіомовлення та послуги друку в періодичних та інших виданнях було передбачено трохи менше 337 тисяч гривень. Всі ці кошти вже використано в повному обсязі.

Водночас станом на зараз міська рада має укладених договорів на суму, що вже перевищує 800 тисяч гривень.

Серед тих, хто надає відповідні платні послуги калуському виконкому та структурним підрозділам: