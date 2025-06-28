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Погода на Івано-Франківщині 28 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 28 червня

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 09:18
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28 червня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі — помірний короткочасний дощ, вдень — без опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 22-24° тепла. По області прогнозують 19-24° тепла. У високогір’ї Карпат 13-18° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень пориви — 15-20 метрів за секунду.

Видимість на автошляхах — добра.