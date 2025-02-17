На Прикарпатті шукають сімʼю для особливого хлопчика

Кожна дитина заслуговує на любов, турботу та родинний затишок. 12-річний Нікіта – хлопчик, який особливо потребує стабільності та підтримки. Він навчається у 7 класі на інклюзивній формі.
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Нікіта – допитливий і чуйний хлопчик, який хоче знайти людей, здатних зрозуміти його особливості та подарувати йому любов. Він мріє про дім, де його приймуть таким, яким він є, допоможуть адаптуватися та знайти впевненість у собі.
Нікіта потребує родини, яка допоможе йому соціалізуватися, підтримає у навчанні та подарує йому відчуття безпеки. Дорослі, які зможуть проявити терпіння, увагу та розуміння, стануть для дитини справжньою опорою.
Хлопчик заслуговує на те, щоб зростати в люблячій сім’ї, де його підтримуватимуть у розвитку та адаптації до соціуму. Можливо, саме ви подаруєте йому родинне тепло? – повідомляє Служба у справах дітей ІФ.