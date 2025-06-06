На Прикарпатті судитимуть посадовцям КП за зловживання службовим становищем

Слідчі Коломийського районного відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області, викрили двох посадовців комунального підприємства на корупційному правопорушенні.

Використовуючи службове становище, підприємство придбало трактор за ціною вище ринкової, завдавши таким чином збитків громаді, повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2023 року директор одного із комунальних підприємств Коломиї вступив у змову з уповноваженою особою вказаного підприємства. Всупереч вимогам законодавства та статуту підприємства, спільники провели тендер на закупівлю сільськогосподарської техніки, за цінами, значно завищеними від ринкових.

Внаслідок таких дій громаді було завдано збитків на суму майже 800 тисяч гривень.

На підставі отриманих доказів слідчі поліції повідомили директорові та його спільниці про підозру. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.