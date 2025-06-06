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На Прикарпатті посеред дороги горіла вантажівка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті посеред дороги горіла вантажівка

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 10:18
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У четвер, 5 червня, рятувальники погасили пожежу вантажівки на автодорозі неподалік села Поточище.

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Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

“05 червня о 17:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Поточище Городенківської ТГ горить вантажний автомобіль. Прибувши до місця виклику рятувальники оперативно ліквідували пожежу колеса вантажного автомобіля та не допустили поширення вогню на більшу площу”, – повідомляють рятувальники.

Без постраждалих, причину загоряння встановлюють фахівці.