Вночі росія завдала масованого комбінованого удару по українських містах

У ніч на 6 червня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів та ударними дронами. Вибухи пролунали в багатьох українських містах, зокрема в Києві, Луцьку, Тернополі.

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Про наслідки атаки повідомляє місцева влада, пише Правда з посиланням на СіД.

Найбільше під час нічної атаки постраждав Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка, уже відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки, ще 20 людей постраждали.

Внаслідок комбінованої атаки на столицю падіння уламків чи влучання зафіксовано у Солом’янському, Дарницькому, Голосіївському, Деснянському, Шевченківському та Дніпровському районах. У більшості локацій спалахнули пожежі та є руйнування.

Крім того, місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро. Роботи з відновлення тривають. На місцях ударів працюють екстрені служби.

У Луцьку зафіксовано влучання ворожого дрона по багатоповерхівці. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю та вибиті вікна. Уже відомо про щонайменше 5 постраждалих.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки, навчальні заклади та державну установу. Наслідки уточнюються.

У Тернополі зафіксовані влучання у промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки частина міста залишилась без електроенергії. Місцева влада попереджає про задимлення у місті та закликає не виходити на вулицю без потреби.

У Тернопільській ОВА повідомили, що це була наймасованіша повітряна атака на область. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

Внаслідок атаки постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога.

На Хмельниччинi відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Попередньо, обійшлося без травмованих.