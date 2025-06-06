Якою буде погода на Івано-Франківщині 6 червня

Синоптики 6 червня по місту Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень місцями помірний короткочасний дощ, грози.

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту : вночі 14-16°, вдень 30-32°.

По області: вночі 13-18°, вдень 28-33°.

У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.