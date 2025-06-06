Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом старшого матроса Йосипа Грицака

26 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Станіслав, що на Херсонщині, поліг у бою старший матрос Грицак Йосип Леонідович — мужній захисник, механік-водій інженерного підрозділу Збройних Сил України.

Про це повідомили на сторінці Отинійської селищної ради у Фейсбуці, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

У п’ятницю 06 червня, о 12:00 годині на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Коломия) відбудеться прощання громади із загиблим захисником.

Запрошуємо жителів громади віддати шану нашому захиснику, який поліг за свободу та незалежність України, йдеться у дописі.

Після зустрічі тіло військовослужбовця буде доставлено до рідного дому загиблого у селі Закрівці.

Чин похорону відбудеться у суботу, 7 червня, у селі Закрівці, у домі загиблого.