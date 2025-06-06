Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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6 червня – День журналіста;

– 105 років від дня народження Олексія Соломченка (1920-2002), мистецтвознавця з м. Косова (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району), який понад 50 років присвятив вивченню народного мистецтва Гуцульщини, автору монографії «Українські писанки» та інших видань про гуцульське декоративно-ужиткове мистецтво.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.