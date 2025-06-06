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Сьогодні в Бурштинській громаді прощатимуться із захисником Ярополком Янечком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Бурштинській громаді прощатимуться із захисником Ярополком Янечком

Автор: Ігор Василик
06/06/2025 08:42
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Знову гірка звістка для громади Бурштина. Раптово обірвалося життя Ярополка Янечка, військовослужбовця, який з гідністю проходив службу в лавах Збройних Сил України з березня 2022 року до березня 2025 року.

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Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на депутата Бурштинської міської ради Ігоря Харіва.

Після демобілізації за станом здоров’я повернувся додому, але, на жаль, 4 червня 2025 року його життя трагічно обірвалося.

“Цю втрату неможливо описати словами. Ярополк для всіх був щирим другом, доброю людиною. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав”, – йдеться у дописі.

Прощання з вохном відбудеться у п’ятницю, 06 червня.

О 12:00 годині його тіло привезуть у Дім смутку (вул. Шухевича, біля “Волги”).

О 14:00 годині розпочнеться парастас та чин похорону.

Громаду просять прийти й провести в останню путь Героя та розділити скорботу з рідними і близькими.