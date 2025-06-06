Сьогодні в Бурштинській громаді прощатимуться із захисником Ярополком Янечком

Знову гірка звістка для громади Бурштина. Раптово обірвалося життя Ярополка Янечка, військовослужбовця, який з гідністю проходив службу в лавах Збройних Сил України з березня 2022 року до березня 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на депутата Бурштинської міської ради Ігоря Харіва.

Після демобілізації за станом здоров’я повернувся додому, але, на жаль, 4 червня 2025 року його життя трагічно обірвалося.

“Цю втрату неможливо описати словами. Ярополк для всіх був щирим другом, доброю людиною. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав”, – йдеться у дописі.

Прощання з вохном відбудеться у п’ятницю, 06 червня.

О 12:00 годині його тіло привезуть у Дім смутку (вул. Шухевича, біля “Волги”).

О 14:00 годині розпочнеться парастас та чин похорону.