Сьогодні у Калуській громаді проведуть в останню путь полеглого молодшого сержанта Мирослава Василишина

Вчора до Калуської громади востаннє прибув скорботний кортеж із тілом полеглого Героя – 33-річного молодшого сержанта Мирослава Василишина

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

ПРо це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф із посиланням на очільника громади Андрія Найду.

Герой був жителем Вістової

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 06 червня о 10.00 годині від рідної хати Героя, по вулиці Шевченка, 61.

Поховають Героя Мирослава Василишина на кладовищі с. Вістова.