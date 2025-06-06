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Сьогодні у Калуській громаді проведуть в останню путь полеглого молодшого сержанта Мирослава Василишина
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Калуській громаді проведуть в останню путь полеглого молодшого сержанта Мирослава Василишина

Автор: Ігор Василик
06/06/2025 08:34
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Вчора до Калуської громади востаннє прибув скорботний кортеж із тілом полеглого Героя – 33-річного молодшого сержанта Мирослава Василишина

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ПРо це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф із посиланням на очільника громади Андрія Найду.

Герой був жителем Вістової

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 06 червня о 10.00 годині від рідної хати Героя, по вулиці Шевченка, 61.

Поховають Героя Мирослава Василишина на кладовищі с. Вістова.