Прикарпаття втратило ще одного захисника – 33-річного Назарія Теліжина

Знову сумна звістка прийшла на Івано-Франківщину. Під час навчання на військовому полігоні помер 33-річний житель Долинської громади, що на Івано-Фракнівщині, курсант Назарій Теліжин, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Долинської територіальної громади Івана Диріва.

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Знову непоправна втрата для нашої громади, сім’ї, друзів і близьких… Помер зовсім молодий військовослужбовець, ТЕЛІЖИН НАЗАРІЙ, мешканець м. Долина, повідомляється у дописі голови громади.

Назарій Теліжин був курсант 3-ї навчальної роти 2-го навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини А4152. Військове звання солдат.

Захисник помер 3 червня 2025 року внаслідок причин, не пов’язаних з участю в бойових діях.

Зустріч тіла Героя відбудеться у п’ятницю, 06.06.2025 о 14:00 годині

Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – вул. Вітовського, 9 (Привокзальна) – світлофор – вул. Грушевського – міська рада- просп. Незалежності – Церква Андрія Первозванного.

Парастас відбудеться у п’ятницю 06 червня о 17.00 год.

Чин похорону: 07.06.2025 о 12.00 год в Церкві Андрія Первозванного.