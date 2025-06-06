Прикарпаття втратило ще одного захисника – 33-річного Назарія Теліжина

Знову сумна звістка прийшла на Івано-Франківщину. Під час навчання на військовому полігоні помер 33-річний житель Долинської громади, що на Івано-Фракнівщині, курсант Назарій Теліжин, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Долинської територіальної громади Івана Диріва.
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Знову непоправна втрата для нашої громади, сім’ї, друзів і близьких… Помер зовсім молодий військовослужбовець, ТЕЛІЖИН НАЗАРІЙ, мешканець м. Долина, повідомляється у дописі голови громади.
Назарій Теліжин був курсант 3-ї навчальної роти 2-го навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини А4152. Військове звання солдат.
Захисник помер 3 червня 2025 року внаслідок причин, не пов’язаних з участю в бойових діях.
Зустріч тіла Героя відбудеться у п’ятницю, 06.06.2025 о 14:00 годині
Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – вул. Вітовського, 9 (Привокзальна) – світлофор – вул. Грушевського – міська рада- просп. Незалежності – Церква Андрія Первозванного.
Парастас відбудеться у п’ятницю 06 червня о 17.00 год.
Чин похорону: 07.06.2025 о 12.00 год в Церкві Андрія Первозванного.
Від щирого серця висловлюю співчуття сестрі Аліні, друзям і рідним у зв’язку з трагічною втратою рідної людини. Його життя було сповнене мужності, відваги та справжньої відданості своїй справі. Він став прикладом для багатьох, готових захищати рідну землю та своїх близьких. Нехай спогади про його доброту, силу духу та любов до життя завжди живуть у ваших серцях. Бажаю вам сил і витривалості, щоб пережити цю горе. Ви не самотні — підтримка друзів і родини завжди буде поруч!, – написав Іван Дирів