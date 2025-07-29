На Прикарпатті в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО

29 липня о 6:50 на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП між населеними пунктами Назавизів та Перерісль, що в Надвірнянському районі.

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Як попередньо встановили поліцейські, 48-річний мешканець села Перерісль, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч та з’їхав у кювет, пише Правда.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, встановлюють обставини та перевіряють версії дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії будьте уважними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правила обгону.