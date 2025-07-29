Поліція попереджає про можливі звуки вибухів в Івано-Франківську

Поліція Івано-Франківщини повідомляє, що сьогодні в обласному центрі можуть лунати звуки, схожі на вибухи.
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Це пов’язано з проведенням планових заходів вибухотехнічної служби поліції та піротехніків ДСНС, пише Правда з посиланням на поліцію області.
Усі роботи здійснюються у визначених локаціях із дотриманням встановлених норм та правил безпеки. Підстав для занепокоєння немає. Просимо мешканців зберігати спокій та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.