Прокуратура бореться з незаконним захопленням лісів, але корупція гальмує справедливість.

Восьмого липня 2025 року Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про фактичне повернення земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 4,1 га її власнику — Українському науково-дослідному інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака.

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Прокурори встановили, що в 2020 році цю ділянку незаконно передали в комунальну власність Пасічнянської сільської ради. Прокуратура подала позов, який суд задовольнив, пише Фіртка.

Такі випадки захоплення лісів на Прикарпатті непоодинокі. Посадовці невеликих громад, зокрема сільських рад, часто беруть в цьому участь. У селах і селищах бракує великих тендерів, наприклад, на ремонти чи будівництво, які могли б стати джерелом корупційних доходів, тому земля стає основним об’єктом зловживань.

Сільські ради проголошують державні землі, зокрема ліси й заповідники, своєю власністю, посилаючись на їхнє розташування на території громади, а згодом передають їх певним особам за «подяку». Маємо справу з тим, коли учасниками схеми незаконної приватизації є посадовці сільських та селищних рад, а самі ради — їхнім інструментом.

Зловмисники також використовують інші методи. Лісові ділянки незаконно переводять в категорію сільськогосподарських через рішення місцевих рад або підроблені документи. Інший спосіб — приватизація через підставних осіб, які оформлюють ділянки нібито для особистих потреб, але згодом передають їх для комерційного використання.

Часто землі здають в оренду за заниженою вартістю, після чого орендарі змінюють їхнє призначення або використовують для незаконної діяльності.

Метою таких схем є отримання прибутку. Спочатку вирубують дерева, щоб продати деревину. Значна частина карпатської деревини потрапляє в обіг нелегально, що підриває законну лісозаготівлю. Після вирубки землі використовують для вирощування культур, створення пасовищ або зведення будівель, прикриваючись проєктами рекреаційних зон. Ці дії знищують ліси, порушують екосистему регіону та завдають збитків економіці.

Корупція залишається ключовим фактором. До земельної реформи 2018 року посадовці Держгеокадастру часто сприяли захопленню земель, видаючи фіктивні документи або ігноруючи порушення. Навіть після реформи, яка зменшила повноваження цього органу, він залишається інструментом для виведення лісових земель із природоохоронного фонду.

Непрозорість процедур і обмежений доступ до інформації про землі, зокрема через воєнний стан, створюють сприятливі умови для зловживань. Корупція на всіх рівнях — від місцевих рад до державних установ — забезпечує безкарність.

Запроваджена земельна реформа спростила приватизацію земель, але не встановила ефективних механізмів захисту лісових ділянок і заповідників. Прогалини в законодавстві дозволяють переводити землі в інші категорії без належного екологічного обґрунтування.

Суди завалені справами про захоплення карпатських лісів, зокрема через позови прокуратури. Розгляд цих справ розкриває хитромудрі схеми, за допомогою яких привласнюють ліси.

Інституту гірського лісівництва: як захопили його землю через Пасічнянську сільську раду

У травні 2025 року Господарський суд Івано-Франківської області розглядав позов Надвірнянської окружної прокуратури проти Пасічнянської сільської ради. Йшлося про ділянку площею 4,11 га з кадастровим номером 2624082100:01:004:0004, яка належить Українському науково-дослідному інституту гірського лісівництва (УкрНДІгірліс).

У 2020 році Пасічнянська сільрада незаконно включила 4,11 га лісів Інституту гірського лісівництва до земель комунальної власності, змінивши їхнє цільове призначення на сільськогосподарське.

Для цього використали наказ Держгеокадастру від 8 грудня 2020 року, виданий без повноважень, адже розпоряджатися такими землями може лише Івано-Франківська ОДА. Реєстрація ділянки в кадастрі відбулася без згоди УкрНДІгірліс і Кабміну.

Прокуратура вимагала скасувати незаконну реєстрацію ділянки в комунальній власності та повернути її державі. Суд підтвердив порушення і задовольнив позов.

Суд підкреслив, що ліси є національним багатством і не можуть передаватися без належних погоджень.

Це не єдина ділянка Інституту гірського лісівництва, якою незаконно заволоділи в Пасічнянській сільській раді. Господарський суд у травні розглянув ще одну справу — йшлося про ділянку площею 0,65 га з кадастровим номером 2624082100:01:004:0005.

Схема була ідентичною з попередньою. Суд визнав дії сільради протиправними.

Не тільки ліси Інституту гірського лісництва: поцілили в ДП «Ліси України»

А ще в Пасічнянській сільраді зацікавилися землями державного підприємства «Ліси України».

Суд відбувся в березні 2025 року, також втрутилася прокуратура. Справа стосувалася ділянки площею 2,1079 га з кадастровим номером 2624082100:01:015:0011, що належить філії Надвірнянське лісове господарство.

Схема захоплення полягала в незаконному включенні лісів до комунальної власності. Під час інвентаризації 2019 року без врахування матеріалів лісовпорядкування 2,1079 га лісів ДП «Ліси України» помилково (а може і не помилково) віднесли до сільськогосподарських земель.

На підставі наказу Держгеокадастру від 8 грудня 2020 року, виданого знову ж таки без повноважень, ділянку передали сільраді, а в 2021 році зареєстрували як комунальну власність без згоди ДП «Ліси України» та Кабміну.

Суд задовільнив позов прокуратури: повернути землю державі.

І на цьому не все: раніше — в липні 2024 року — суд розглянув позов, де також йшлося про ділянку площею 3,5104 га з кадастровим номером 2624082100:01:015:0012, що належить ДП «Ліси України».

Схема захоплення була аналогічною, рішення суду також: земля була привласнена незаконно.

Як чотири тисячі гектарів Карпатського національного природного парку намагалася привласнити Зеленська сільська рада

У цій же місцевості відбувся ще один випадок заволодіння лісами, але масштаби його приголомшують — йдеться про 4 тисячі га.

Зеленська сільська рада Івано-Франківської області в 2025 році судилася з Карпатським національним природним парком (КНПП), вимагаючи скасувати державний акт 2002 року на право постійного користування 4377,39 га заповідних земель.

Сільрада стверджувала, що ці землі належать громаді, а межі парку порушують права місцевих жителів, зокрема через наявність їхніх будинків на спірних ділянках, як-от у присілку Подороватий.

Втрутилася прокуратура, вважаючи це спробою незаконного захоплення земель з можливою приватизацією. Господарський суд Івано-Франківської області в лютому 2025 року відхилив позов сільради, але вона подала апеляцію, яку розглянули 3 липня 2025, і суд у Львові залишив її без задоволення.

Що буде у Верховному Суді в разі подачі касаційно скарги сільрадою — покаже час.

Прокуратура підозрює, що дії Зеленської сільради могли бути частиною схеми захоплення лісів. Сільрада, посилаючись на земельну реформу 2018 року, намагалася отримати контроль над заповідними землями, заявляючи про права місцевих жителів. Однак значна частина спірних ділянок розташована в лісах КНПП, що робить їхню реєстрацію як приватних сумнівною.

Взагалі, тут історія має кримінальний відтінок: а як раптово в глибині лісу, та ще й національного парку, були зареєстровані ділянки під будинки та городи звичайних громадян?

Прокуратура припустила, що скасування акта КНПП може відкрити шлях до зміни цільового призначення земель, наприклад, на сільськогосподарське, з подальшою передачею в приватні руки. Недосконале законодавство та слабкий контроль сприяють таким махінаціям, що загрожує втратою природоохоронних територій.

Фрагмент судового рішення

Про той акт постійного користування лісами, за яким вони входять до КНПП, взагалі цікаво. Сільрада заявила, що акт не погоджувала, і жодних документів про це немає в їхньому архіві, а це означає, що їх немає взагалі, отже, і погодження не було. Ось така софістика постійно відбувається в судах!

КНПП наполягає на законності свого права на землю, підтвердженого інвентаризацією 2001 року, яку погодила й Зеленська сільрада (копії документів, яких в архіві нібито не знайшли, були надані парком).

Парк і Міністерство захисту довкілля зазначають, що заповідні землі не можуть передаватися в комунальну чи приватну власність без указу Президента України. Спір піднімає питання балансу між захистом унікальних екосистем Карпат і правами місцевих громад, а також висвітлює корупційні ризики в земельних питаннях.

Інші випадки, коли сільради незаконно привласнюють ліси в Івано-Франківській області

20 березня 2025 року суд у справі №909/915/24 в Івано-Франківську розглядав позов прокуратури в інтересах держави проти Солотвинської селищної ради, яка незаконно змінила цільове призначення трьох земельних ділянок лісогосподарського призначення (площею 0,5972 га, 0,8985 га та 3,7512 га) на землі для селянського господарства.

Ці ділянки мають кадастрові номери 2620487600:02:001:0054, 2620487600:02:001:0055 та 2620487600:02:001:0064. Це відкрило можливість передати їх в приватні руки.

Суд задовольнив позов, скасувавши реєстрацію ділянок і права власності селищної ради, а також зобов’язав раду сплатити 14 534,40 гривень судового збору.

Також у березні 2025 року суд у справі №909/917/24 в Івано-Франківську розглядав позов Коломийської окружної прокуратури в інтересах держави проти П’ядицької сільської ради.

Сільрада привласнила земельну ділянку лісогосподарського призначення площею 2,6415 га з номером 2623281200:02:003:0203, яка перебувала в постійному користуванні Коломийського спеціалізованого агролісгоспу. Швидко змінили її призначення на с/г. Суд задовольнив позов, скасувавши реєстрацію ділянки.

Третього липня 2025 року cуд у справі № 909/654/25 в Івано-Франківську розглядав позов заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури проти Спаської сільської ради Калуського району.

Він стосувався повернення ділянок лісогосподарського призначення з кадастровими номерами 2624885500:03:001:0018 та 2624885500:03:001:0020, які належать державі, але були незаконно передані, як вважає прокуратура, у власність сільради.

Схема захоплення полягала в тому, що Спаська сільська рада шляхом інвентаризації отримала в комунальну власність ліси, які перебувають в постійному користуванні філії Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України» (Грабівське лісництво Болехівського надлісництва).

Суд на підготовчому засіданні 3 липня 2025 року залучив підприємство як третю особу на стороні позивача та відклав розгляд до 27 серпня 2025.

Невже ліси Прикарпаття розтягнуть рейдери через корупцію?

Незаконне захоплення земель лісогосподарського призначення в Івано-Франківській області, зокрема через дії сільських рад та ймовірну корумпованість Держгеокадастру, є системною проблемою, що загрожує екосистемі Карпат і економіці регіону.

Сільські ради, серед яких Пасічнянська, Зеленська, Солотвинська, П’ядицька, Спаська, використовують, на думку правоохоронних органів, прогалини в законодавстві та непрозорі процедури для переведення лісових ділянок у комунальну власність або зміни їхнього цільового призначення на сільськогосподарське.

Але, наголошуємо, цими громадами правопорушення не обмежуються — це загалом розповсюджена проблема, коли сільради стають інструментом для рейдерства та незаконної приватизації. Ці дії часто супроводжуються фіктивними документами, виданими за сприяння Держгеокадастру, який, попри земельну реформу 2018 року, залишається інструментом для зловживань.

Такі схеми, як незаконна приватизація, оренда за заниженою вартістю чи вирубка лісів для комерційного використання, не лише знищують природоохоронні території, а й забезпечують корупційні доходи на місцевому та державному рівнях.

Складність притягнення до кримінальної відповідальності посилює проблему: коли у схемах беруть участь сільські ради та Держгеокадастр, важко застосувати статті Кримінального кодексу, наприклад, про самовільне захоплення земель.

Водночас звичайні рейдери, які діють через підставні фірми, також рідко несуть кримінальну відповідальність.

Вони повторюють свої дії, сподіваючись на корупційні домовленості з суддями чи прокурорами. Унаслідок цього, попри зусилля чесних правоохоронців, в Україні з державної та комунальної власності незаконно вибувають тисячі гектарів земель, лісів і заповідного фонду.

Проблема потребує комплексного вирішення через посилення законодавства, підвищення прозорості процедур та ефективну боротьбу з корупцією на всіх рівнях влади.