Поліцейські затримали 19-річних молодиків, які двічі незаконно заволоділи автомобілями в Івано-Франківську. ФОТО

Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили про підозру двом 19-річним мешканцям Калуського району. Поліцейські встановили, що зловмисники діяли за попередньою змовою та двічі незаконно заволоділи автомобілями в обласному центрі.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

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Слідчі з’ясували, що вночі 19 липня фігуранти викрали транспортний засіб «ВАЗ-2105», який був припаркований біля житлового будинку на вулиці Є. Коновальця.

“Зловмисники заздалегідь розподілили ролі: один із них пошкодив вікно водійських дверцят, проник до салону та за допомогою підручних засобів завів авто, натомість інший контролював ситуацію ззовні. Після цього на викраденому автомобілі обидва втекли з місця події”, – зазначають правоохоронці.

Невдовзі вони вчинили аналогічне кримінальне правопорушення. Вночі фігуранти викрали автомобіль «ВАЗ-2103», припаркований на вулиці Галицькій.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особи правопорушників. Ними виявилися двоє 19-річних жителів Калуського району. Молодики раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

“Відтак поліцейські виявили фігурантів, які рухалися на викраденому автомобілі між селами Нова Гута та Грабівка. Зловмисники намагалися втекти від правоохоронців через лісовий масив, втім були оперативно зупинені та затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться у дописі.

Слідчі Івано-Франківського РУП повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини скоєних злочинів, перевіряють причетність осіб до інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Окружна прокуратура м. Івано-Франківськ.