У Франківській громаді поведуть в останню дорогу захисника Цабанюка Романа

Сьогодні, 29 липня, в Івано-Франківській громаді попрощаються з військовим Романом Цабанюком.
Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, передає Правда.
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Роман Цабанюк народився 15 травня 1976 року. Боєць загинув 22 липня 2025. Мав звання сержанта.
29 липня об 11 годині — початок прощання з Романом Цабанюком в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.
Воїна поховають на Алеї героїв в селі Чукалівка.