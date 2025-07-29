На війні поліг воїн з Франківщини Кушніренко Олександр

У російсько-українській війні загинув захисник з Івано-Франківської громади Кушніренко Олександр, 02.02.1982року народження. Завтра в обласному центрі відбудеться прощання і поховання Героя.
Повідомляє КП Міська ритуальна служба, передає Правда.іф.
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Загинув військовослужбовець 25 липня 2025 року.
Заходи військового поховального ритуалу по солдату Кушніренку Олександру (02.02.1982-25.07.2025)
30 липня об 11годині розпочнеться прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);
30 липня о 12 годині– поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.