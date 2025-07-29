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Ворог обстріляв виправну колонію на Запоріжжі. 16 загиблих та 35 поранених
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Ворог обстріляв виправну колонію на Запоріжжі. 16 загиблих та 35 поранених

Автор: Олег Мамчур
29/07/2025 09:49
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Ворожі війська атакували виправну колонію у Запорізької області.

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За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, 16 людей загинули та 35 отримали поранення.

“Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень”, – зазначив Федоров.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

За словами Федорова, приміщення установи зруйновані. Також пошкоджені приватні будинки поруч.