На Прикарпатті внаслідок вибуху металевої ємності загинув чоловік

Автор: Уляна Роднюк
Вибух на Прикарпатті: загиблий і травмований чоловіки
23 жовтня о 13:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух на території приватного домогосподарства у місті Бурштин Івано-Франківського району.

До місця події було направлено рятувальників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Бурштин, пише ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

За попередньою інформацією, під час проведення зварювальних робіт металевої ємності на відкритій території стався вибух, унаслідок чого зайнялася горюча рідина на площі близько 2 м².

О 13:15 вогнеборці ліквідували загоряння.

На жаль, унаслідок вибуху загинув чоловік 1988 року народження. Ще один чоловік, 1993 року народження, отримав травми.

Причини та обставини події з’ясовують фахівці.

