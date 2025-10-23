У Косівській райдержадміністрації новий заступник

Богдана Палагнюка призначили заступником голови Косівської районної військової адміністрації. Кандидатуру погодила облдержадміністрація.
Відповідне розпорядження очільник району Василь Жмендак підписав 20 жовтня 2025 року.
Новопризначений заступник має досвід роботи в органах внутрішніх справ та податкової служби України.
Останні роки обіймав посаду радника голови Косівської райдержадміністрації на громадських засадах.
Як заступник голови райдержадміністрації Богдан Палагнюк куруватиме такий спектр напрямків:
- освіта
- культура
- охорона культурної спадщини
- спорт
- туризм
- охорона здоров’я
- соціально-економічний розвиток району
- підтримка Збройних Сил України