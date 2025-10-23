ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Косівській райдержадміністрації новий заступник

Автор: Олег Мамчур
Богдана Палагнюка призначили заступником голови Косівської районної військової адміністрації. Кандидатуру погодила облдержадміністрація.

Відповідне розпорядження очільник району Василь Жмендак підписав 20 жовтня 2025 року.

Новопризначений заступник має досвід роботи в органах внутрішніх справ та податкової служби України.

Останні роки обіймав посаду радника голови Косівської райдержадміністрації на громадських засадах.

Як заступник голови райдержадміністрації Богдан Палагнюк куруватиме такий спектр напрямків:

  • освіта
  • культура
  • охорона культурної спадщини
  • спорт
  • туризм
  • охорона здоров’я
  • соціально-економічний розвиток району
  • підтримка Збройних Сил України

