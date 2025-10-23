Священник УПЦ (МП) з Прикарпаття входив до політпроєкту Медведчука “Другая Украина”

Колишній священник Української православної церкви Московського патріархату Руслан Калинчук з Надвірнянщини увійшов до списку 12 осіб, яким оголошено підозри у справі проросійського політичного проєкту “Другая Украина”.

Їм інкримінують державну зраду та виправдання збройної агресії РФ, про це йдеться у матеріалі руху “Чесно”, пише Бліц-Інфо.

“Другая Украина” – це громадська організація, зареєстрована в Росії у 2023 році та очолювана підсанкційним екснардепом Віктором Медведчуком. За даними правоохоронців, створення проєкту було погоджено з правителем Росії. Мета організації – поширення антиукраїнської пропаганди та створення ілюзії підтримки “іншої України” в РФ. До об’єднання увійшли переважно підсанкційні пропагандисти та медійники колишніх телеканалів Медведчука.

Руслан Калинчук, який раніше служив у храмі Луки Кримського в Києві, після виїзду до Росії приєднався до медійного пулу Медведчука. Він змінив пастирську діяльність на політичну пропаганду, ставши ведучим на московській православній радіостанції “Радонеж”. На цій платформі Калинчук регулярно виступав у ролі “політексперта”.

Свідчення щодо діяльності Калинчука та інших 11 учасників проєкту надав проросійський “політексперт” Кирило Молчанов, якого нещодавно затримали в Польщі та передали Україні. Молчанов, який сам працював на ФСБ та зовнішню розвідку РФ, був одним із ключових ідеологів “Другой Украины” та “Голосу Європи”.

Правоохоронці продовжують розслідування діяльності учасників, які поширювали проросійський контент через соціальні мережі та медійні ресурси, такі як “Голос Європи”.

Зазначимо, що також у проекті Медведчука активну участь брав зрадник Руслан Коцаба, який на початку 2023 року Коцаба виїхав до США, де, за наявною інформацією, отримав статус політичного біженця. Так, нещодавно Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення про оголошення його в міжнародний розшук.