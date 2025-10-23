Не збирався переправляти через кордон, а хотів отримати гроші: Франківський суд залишив під вартою голову БФ

Івано-Франківський апеляційний суд залишив без змін рішення міського суду, яким голові благодійного фонду «Об’єднані перемогою» Івану Козаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Під час розгляду справи Козак заявив, що не мав наміру переправляти через кордон військовозобов’язаного, а лише «хотів отримати кошти» за консультацію. Попри це, суд визнав обґрунтованою підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.332 («незаконне переправлення осіб через державний кордон України») та ч.3 ст.369-2 («зловживання впливом») Кримінального кодексу України.

За даними військової контррозвідки СБУ, Іван Козак може бути причетним щонайменше до 20 епізодів організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Його затримали 19 вересня на Привокзальній площі в Івано-Франківську після отримання 16 тисяч доларів від військовозобов’язаного.

Апеляційний суд визнав аргументи сторони обвинувачення щодо збільшення суми застави, а також захисту — щодо її зменшення — безпідставними. Відтак ухвала міського суду залишається чинною, а Козак перебуватиме під вартою щонайменше до 17 листопада 2025 року.