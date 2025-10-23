На вихідних до Ворохти курсуватиме три регіональні поїзди

Укрзалізниця знову запускає регіональні поїзди до Ворохти. Вони курсують через Яремче, Микуличин і Татарів, а також Івано-Франківськ.
Також із напрямком у Карпати з’єднали залізницею Коломию.
Розклад поїздів:
- 25, 26, 27 жовтня:
№807/808 Львів – Ворохта
08:02 – 13:02;
- 25, 26 жовтня:
808/807 Ворохта – Львів
14:37 – 19:56;
- 27 жовтня
№852/851 Ворохта – Коломия
14:37 – 17:14
На маршруті — сучасний поїзд ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия – Львів 24 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінцеву о 19:56.
Квитки на регіональні рейси вже у продажу: на сайті на застосунку УЗ та в касах вокзалів.