На вихідних до Ворохти курсуватиме три регіональні поїзди

Автор: Олег Мамчур
Сучасний потяг Укрзалізниці серед осіннього лісу
Укрзалізниця знову запускає регіональні поїзди до Ворохти. Вони курсують через Яремче, Микуличин і Татарів, а також Івано-Франківськ.

Також із напрямком у Карпати з’єднали залізницею Коломию.

Розклад поїздів:

  • 25, 26, 27 жовтня:
    №807/808 Львів – Ворохта
    08:02 – 13:02;
  • 25, 26 жовтня:
    808/807 Ворохта – Львів
    14:37 – 19:56;
  • 27 жовтня
    №852/851 Ворохта – Коломия
    14:37 – 17:14

​​На маршруті — сучасний поїзд ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия – Львів 24 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінцеву о 19:56.

Квитки на регіональні рейси вже у продажу: на сайті на застосунку УЗ та в касах вокзалів.

