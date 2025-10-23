Відновлення та реновація: ІФНТУНГ продовжує ліквідовувати наслідки ракетного удару

Заклад все ще продовжує відновлюватися після ворожого ракетного удару 22 червня 2024 року, який завдав значних збитків.

Про подолання наслідків обстрілу Фіртка поспілкувалася з ректором Івано-Франківського національного технічного університету, професором Ігорем Чудиком.

Так, зі слів ректора, всі об’єкти, які потрібно було осклити, вже осклили. Також завершили ремонт чаші басейну та запустили його. Басейн безкоштовно надає послуги військовим, членам їхніх сімей, людям, які потребують фізичної реабілітації, пов’язаної з війною, дітям загиблих воїнів, дітям зниклих безвісти та іншим категоріям. Також там змінили систему обліку відвідувачів шляхом електронної верифікації, відремонтували душові та роздягальні.

«Відкрили двері оновленого легкоатлетичного спортивного залу. На завершальному етапі — останній спортивний зал нашого спорткомплексу, футзальний. Крім того, змінили менеджмент у спорткомплексі, оптимізували процеси господарського обслуговування та обліку клієнтів, моніторимо заповненість тренувальної бази. Присвятили увагу розвитку персоналу та залученню більшої кількості дітей з спортивних шкіл, з якими тісно співпрацюємо. Другий напрям інфраструктурної реновації — повне відновлення першого корпусу та його запуск. Все, що потрібно було відновити після удару, ми завершили. Третє — відремонтували сходи четвертого і п'ятого корпусів, які фактично не ремонтували з моменту побудови, з урахуванням безбар'єрності», —каже науковець.

За словами Ігоря Чудика, доступними стали відремонтовані вбиральні корпусу №4 та центрального корпусу. Аналогічні роботи проводять в корпусі №5. Це сучасні та комфортні санітарні зони для студентів, працівників та гостей.

Також центральний блок А накрили новим дахом, бо старий постраждав від вибухової хвилі та протікав — його відремонтували впродовж літа.

Наразі корпус №7, який найбільше постраждав внаслідок ракетної атаки, ще відбудовується. Там провели підготовчу роботу: оформлення дозвільної та проєктно-кошторисної документації, проходження експертиз, отримання містобудівних умов, проведення тендеру на вибір компанії-підрядника, підписання договору та отримання частини державного фінансування.