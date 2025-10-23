ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Косівщині підприємство вкрало газу і електроенергії на декілька мільйонів

Автор: Олег Мамчур
Поліцейський працює з документами в офісі
Правоохоронці задокументували масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії, організовану одним із найбільших підприємств із переробки полімерних відходів, що діє на Косівщині.

Впродовж 2024–2025 років посадові особи підприємства із переробки полімерних відходів здійснювали несанкціонований відбір природного газу та електричної енергії для забезпечення виробничих потреб, не сплачуючи за спожиті ресурси, повідомляє поліція Івано-Франківська область.

Вони знали, що газорозподільча мережа проходить транзитом під територією їхнього суб’єкта господарювання. Відтак вирили яму до труби, після чого таємно й незаконно «врізалися» в неї.

Попередньо встановлено, що збитки, завдані ТОВ «Газорозподільні мережі України», АТ «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», перевищують декілька мільйонів гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку на території підприємства правоохоронці підтвердили факт незаконного втручання в газорозподільчу мережу. Також задокументували неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем — для ведення комерційної діяльності.

Поліцейські вилучили речові докази, які вже направлено на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, електричних мереж чи ліній зв’язку) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

