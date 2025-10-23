У Міському Народному домі відбувся майстер-клас з бісероплетіння для підопічних територіального центру (ФОТО)

У Міському Народному домі Івано-Франківська відбувся майстер-клас із бісероплетіння.

Захід був організований на запрошення Богдани Ботюк, завідувачки відділу денного перебування Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування.

Майстер-клас провела Іванна Якимів, представниця Ресурсного центру “Справа Кольпінга в Україні”, спільно з творчими працівниками Народного дому, пише Культурна мапа Івано-Франківська.

Учасниками були підопічні Центру соціального обслуговування. Вони навчалися створювати оригінальні прикраси з бісеру.

Метою заходу було розвиток творчих здібностей та популяризація народних ремесел серед людей “золотого віку”. Кожен учасник завершив майстер-клас власноруч зробленим виробом.