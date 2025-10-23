ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Як виглядає всередині легендарне франківське “Молочне кафе” — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Внутрішні роботи в будівлі з дерев'яним декором
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську триває відновлення приміщення колишнього “Молочного кафе” на вулиці Січових Стрільців. Будівля тривалий час залишалася без використання, а тепер тут планують відкрити заклад громадського харчування.

Наприкінці минулого року власник будівлі розповів Галці, що фасад споруди залишиться без змін — ніяких добудов не передбачено.

Усередині замінювати мали тільки інженерні мережі, провести гідроізоляцію фундаменту та оновити застарілі елементи.

“Будівля збереже свій первинний стиль, у якому вона була побудована, тобто ми не додаємо нових добудов. Об’єкт залишається в межах своїх існуючих габаритів. Ми проводимо повну гідроізоляцію фундаменту. Паралельно повністю замінюємо застарілі елементи. Для покращення енергозбереження встановимо нові вікна”, — пояснював власник Костянтин Бородайко.

Після реконструкції у приміщенні планують відкрити “Реберню” від львівського холдингу, який орендує простір на всіх трьох рівнях — двох поверхах і в підвалі.

Так зараз виглядає будівля. Світлинами поділився “Реберня. Львів” у своїх соцмережах:

СХОЖІ НОВИНИ