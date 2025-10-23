Як виглядає всередині легендарне франківське “Молочне кафе” — ФОТО

В Івано-Франківську триває відновлення приміщення колишнього “Молочного кафе” на вулиці Січових Стрільців. Будівля тривалий час залишалася без використання, а тепер тут планують відкрити заклад громадського харчування.
Наприкінці минулого року власник будівлі розповів Галці, що фасад споруди залишиться без змін — ніяких добудов не передбачено.
Усередині замінювати мали тільки інженерні мережі, провести гідроізоляцію фундаменту та оновити застарілі елементи.
“Будівля збереже свій первинний стиль, у якому вона була побудована, тобто ми не додаємо нових добудов. Об’єкт залишається в межах своїх існуючих габаритів. Ми проводимо повну гідроізоляцію фундаменту. Паралельно повністю замінюємо застарілі елементи. Для покращення енергозбереження встановимо нові вікна”, — пояснював власник Костянтин Бородайко.
Після реконструкції у приміщенні планують відкрити “Реберню” від львівського холдингу, який орендує простір на всіх трьох рівнях — двох поверхах і в підвалі.
Так зараз виглядає будівля. Світлинами поділився “Реберня. Львів” у своїх соцмережах: