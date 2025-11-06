На Прикарпатті зафіксували смерть від COVID-19

Минулого тижня у Франківській області зареєстрували один летальний випадок серед осіб з позитивним тестом на COVID-19.

За тиждень в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Черкаській областях зареєстрували по одному летальному випадку серед осіб з позитивним тестом на COVID-19, у Полтавській області — два випадки, пише Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Всі померлі старші 34 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

За тиждень з 27 жовтня до 2 листопада на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 108 950 людей, з них 60 515 дітей. Рівень захворюваності знизився на 11,7% порівняно з попереднім тижнем і відповідає фоновому рівню.

Госпіталізували 2857 пацієнтів з ГРВІ, з них дітей — 1561. Летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19, не зареєстрували.

У всіх регіонах України спостерігають передепідемічний рівень захворюваності. На Житомирщині показники повернулися до передепідемічного рівня, тоді як в інших регіонах перевищення епідпорогу в цьому сезоні не реєструвалося.

Захворюваність на COVID-19 теж знижується: за тиждень захворіли 1328 людей (на 26,2% менше, ніж тижнем раніше). Через ускладнення від хвороби померли 8 людей по всій Україні, усі вони не були щеплені проти COVID-19.

У наступні тижні прогнозується типове для епідсезону підвищення рівнів захворюваності на грип та інші ГРВІ, пов’язане з поверненням дітей до навчання після осінніх канікул, які завершилися 2 листопада.

Медики радять батькам нагадувати дітям часто мити руки з милом щонайменше 30 секунд, навчити прикривати рот і ніс серветкою під час кашлю, забезпечити збалансоване харчування та достатній сон, регулярно провітрювати житло та не забувати про своєчасну вакцинацію проти грипу і COVID-19.