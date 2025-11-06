Верхнянська громада зустріне полеглого Захисника Івана Мельника

Сьогодні, 6 листопада, об 11:00, мешканців громади закликають гідно зустріти Героя Івана Мельника, який віддав життя за Україну.

Траурна колона вирушить з Калуської центральної районної лікарні (Підгірки) та пройде маршрутом:

вул. Івано-Франківська;

вул. Бандери;

вул. Грушевського;

вул. Винниченка;

просп. Лесі Українки;

вул. Богдана Хмельницького;

с. Верхня;

с. Іванкова;

с. Вилки (заїзд до рідного дому, вул. Зелена, 37);

вул. Зелена, с. Вилки;

с. Станькова;

Народний дім с. Станькова.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 7 листопада, о 11:00.

Громада просить долучитися до живого ланцюга пошани та провести Захисника в останню путь із вдячністю та глибокою повагою.