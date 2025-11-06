Верхнянська громада зустріне полеглого Захисника Івана Мельника

Сьогодні, 6 листопада, об 11:00, мешканців громади закликають гідно зустріти Героя Івана Мельника, який віддав життя за Україну.
Траурна колона вирушить з Калуської центральної районної лікарні (Підгірки) та пройде маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Винниченка;
- просп. Лесі Українки;
- вул. Богдана Хмельницького;
- с. Верхня;
- с. Іванкова;
- с. Вилки (заїзд до рідного дому, вул. Зелена, 37);
- вул. Зелена, с. Вилки;
- с. Станькова;
- Народний дім с. Станькова.
Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 7 листопада, о 11:00.
Громада просить долучитися до живого ланцюга пошани та провести Захисника в останню путь із вдячністю та глибокою повагою.