Верхнянська громада зустріне полеглого Захисника Івана Мельника

Автор: Олег Мамчур
Сьогодні, 6 листопада, об 11:00, мешканців громади закликають гідно зустріти Героя Івана Мельника, який віддав життя за Україну.

Траурна колона вирушить з Калуської центральної районної лікарні (Підгірки) та пройде маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Винниченка;
  • просп. Лесі Українки;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • с. Верхня;
  • с. Іванкова;
  • с. Вилки (заїзд до рідного дому, вул. Зелена, 37);
  • вул. Зелена, с. Вилки;
  • с. Станькова;
  • Народний дім с. Станькова.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 7 листопада, о 11:00.

Громада просить долучитися до живого ланцюга пошани та провести Захисника в останню путь із вдячністю та глибокою повагою.

