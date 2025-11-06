ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарптті поховають полеглого вогнеметника Романа Сухоребського

Автор: Олег Мамчур
Портрет чоловіка у військовій формі
На Івано-Франківщині 7 листопада 2025 попрощаються з 41-річним військовослужбовцем Романом Сухоребським. Боєць поліг на війні 13 жовтня. З того часу він вважався зниклим безвісти.

Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Дубовецької громади.

Роман Сухоребський народився 9 липня 1984 року та мешкав у селі Медуха.

Воїн служив вогнеметником штурмового відділення в одній з військових частин. Свій останній бій він прийняв 13 жовтня 2025 року поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області. Військовослужбовець виконував бойове завдання з виявлення і знищення армії РФ.

“Тепер, на жаль, підтвердилася звістка про те, що він загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Романа у цей важкий час. Світла пам’ять герою…” — йдеться у дописі.

Жителів громади просять живим коридором шани зустріти та провести в останню дорогу загиблого бійця. Траурний кортеж прибуде у село Тустань 6 листопада об 11:15. Того ж дня о 17:00 відбудеться заупокійне богослужіння у батьківському домі Романа Сухоребського в селі Медуха.

Прощання з полеглим військовослужбовцем розпочнеться о 12:00 7 листопада.

