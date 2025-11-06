Двоє пішоходів загинули в ДТП на Надвірнянщині: поліція розпочала кримінальне провадження

5 листопада близько 18:28 у Надвірнянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На автодорозі між Переріслом та Фитьковом водій легкового автомобіля наїхав на двох пішоходів, які від отриманих травм загинули на місці.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, інформує поліція Прикарпаття.

Правоохоронці встановили, що 25-річний водій автомобіля Volkswagen Bora не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на двох пішоходів — 64-річного чоловіка та 47-річну жінку. Вони перетинали проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень мешканці села Фитьків загинули на місці.

Водія освідували на стан сп’яніння — він був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Івано-Франківщини наголошує: у темну пору доби пішоходи повинні використовувати світловідбиваючі елементи на одязі чи рюкзаках — це робить їх видимими для водіїв та значно зменшує ризик трагічних наслідків. Також перетинати дорогу слід лише у встановлених місцях і переконавшись у власній безпеці.