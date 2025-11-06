У Прикарпатському онкоцентрі встановлять сонячну електростанцію — ФОТО

Прикарпатському клінічному онкологічному центрі невдовзі розпочнеться монтаж гібридної сонячної електростанції потужністю 130 кВт з акумуляторами ємністю 160 кВт-год.
Проєкт реалізується в межах ініціативи, яку започатковано та профінансовано Литвою через Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги цієї країни, зазначають на ФБ-сторінці центру.
Його мета — допомогти українським медичним і освітнім закладам стати енергонезалежними навіть у складних умовах війни.
Виконавцем виступає Центральне агентство з управління проєктами Литви (CPVA), що з 2017 року підтримує розвиток української системи охорони здоров’я, освіти та енергетичної стійкості.
Завдяки новій електростанції онкоцентр зможе:
- забезпечити безперервну роботу операційних, відділень інтенсивної терапії та діагностичного обладнання навіть під час відключень електроенергії;
- суттєво зменшити витрати на енергоресурси;
- зробити ще один крок до сталого й безпечного майбутнього.
Генеральний директор закладу Ігор Дмитренко наголосив:
«Для нас енергетична стабільність — це не просто технологічне питання, а питання життя. Безперебійна робота лікарні — це безпека пацієнтів. Ми вдячні литовському народу за підтримку і довіру до нашої команди».
У центрі відзначають, що цей проєкт — приклад справжньої солідарності та партнерства між Україною та Литвою.
Прикарпатський онкоцентр подякував Centrinė projektų valdymo agentūra – CPVA за допомогу та спільне прагнення зробити українську медицину стійкішою, сучаснішою й незалежною від зовнішніх викликів.