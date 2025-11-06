Сили оборони знищили базу зберігання і запуску «шахедів» на території Донецького аеропорту

Сили оборони знищили російську базу зберігання, комплектування та запуску шахедів на території тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем «Мадяр» Бровді.

За його словами, операція тривала кілька місяців і була проведена за співпраці ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС Птахи Мадяра.