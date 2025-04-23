“На щиті” в Рогатинську громаду прибув полеглий Мар’ян Шрамко ФОТО

Рогатинська громада на колінах зустріла полеглого воїна.
Сьогодні, 23 квітня, на Рогатинщину прибув скорботний кортеж захисника України Мар’яна Шрамка.
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Про це повідомила Рогатинська міська рада, передає правда ІФ
У 2023 році Мар’ян зробив свій вибір. У складі 1-гомеханізованого відділення 3-го взводу 2-ї роти став бронею, яка стримувала темряву, що сунула на Україну.
Мар’ян був у епіцентрі болю України — там, де життя щомиті дивиться в очі смерті, земля здригається від вибухів, а повітря тяжіє від щоденних втрат. Боровся не за смерть — за життя. За маму, яка чекала. За близьких і мирні весни, які ще мали настати.
На площі — панахида. Люди стоять, не говорячи ані слова. Але тиша — кричить гучніше за будь-які слова… болем, вдячністю, любов’ю.
А далі — дорога в Загір’я. Там, де колись мама співала йому колискову. Добро, честь і відвагу, які ніс у цей світ воїн Мар’ян, не згаснуть. Тиха присутність нашого Героя буде в кожній дитячій усмішці, у кожній боротьбі за правду та вільній думці, – йдеться у повідомленні