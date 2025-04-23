“На щиті” в Рогатинську громаду прибув полеглий Мар’ян Шрамко ФОТО

Рогатинська громада на колінах зустріла полеглого воїна.

Сьогодні, 23 квітня, на Рогатинщину прибув скорботний кортеж захисника України Мар’яна Шрамка.

Про це повідомила Рогатинська міська рада, передає правда ІФ

Зустріч тіла Мар’яна шрамка в рогатині

У 2023 році Мар’ян зробив свій вибір. У складі 1-гомеханізованого відділення 3-го взводу 2-ї роти став бронею, яка стримувала темряву, що сунула на Україну.

Мар’ян був у епіцентрі болю України — там, де життя щомиті дивиться в очі смерті, земля здригається від вибухів, а повітря тяжіє від щоденних втрат. Боровся не за смерть — за життя. За маму, яка чекала. За близьких і мирні весни, які ще мали настати.

На площі — панахида. Люди стоять, не говорячи ані слова. Але тиша — кричить гучніше за будь-які слова… болем, вдячністю, любов’ю.