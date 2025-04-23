ЄС перевірить TikTok через тренд на “неприродну худорлявість”

Регулятори ЄС анонсували перевірку хвилю відеороликів у TikTok, що пропагують надмірну худорлявість під хештегом #SkinnyTok.

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Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Politico.

В останні дні у TikTok набули поширення ролики з порадами щодо схуднення та екстремальними дієтами. Це привернуло увагу міністрів цифрових технологій у кількох країнах Європейського Союзу.

Французька міністерка Клара Шаппаз назвала тренд неприйнятним і заявила, що “захист неповнолітніх в інтернеті є одним з моїх пріоритетів”.

У коментарі Politico французький медіарегулятор Arcom повідомив, що працює з Європейською комісією над розслідуванням тренду #SkinnyTok “з огляду на ризик для громадського здоров’я”, який він може становити.

Речник Єврокомісії Томас Реньє підтвердив, що Єврокомісія знає про проблему, порушену Францією, і “готова співпрацювати”.

У ЄС ще минулого року розпочали розслідування алгоритму роботи TikTok і його впливу на неповнолітніх відповідно до Акта про цифрові послуги. У межах цього розслідування Єврокомісія також вивчає, як алгоритми TikTok просувають контент про розлади харчової поведінки.

За даними ЗМІ, TikTok у Євросоюзі паралельно загрожує штраф у орієнтовно 500 мільйонів євро за незаконне відправлення даних європейських користувачів до Китаю.