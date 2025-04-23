У Франківську на Бандери збили собаку

Під час моніторингу інформації в мережі інтернет, був виявлений допис з приводу ДТП на вулиці Бандери.

Водій авто червоного кольору допустив наїзд на собаку, після чого покинув місце вчинення ДТП.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів управління патрульної поліції в Івано-Франківській області встановив автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди.

На даний момент встановлюється водій з метою притягнення до відповідальності.

Деталі події повідомимо згодом.