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У Франківську на Бандери збили собаку
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на Бандери збили собаку

Автор: Петро Якимчук
23/04/2025 20:08
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Під час моніторингу інформації в мережі інтернет, був виявлений допис з приводу ДТП на вулиці Бандери.

Водій авто червоного кольору допустив наїзд на собаку, після чого покинув місце вчинення ДТП.

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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів управління патрульної поліції в Івано-Франківській області встановив автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди.

На даний момент встановлюється водій з метою притягнення до відповідальності.

Деталі події повідомимо згодом.