У Франківську на Бандери збили собаку

Під час моніторингу інформації в мережі інтернет, був виявлений допис з приводу ДТП на вулиці Бандери.
Водій авто червоного кольору допустив наїзд на собаку, після чого покинув місце вчинення ДТП.
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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини
Відділ розшуку та опрацювання матеріалів управління патрульної поліції в Івано-Франківській області встановив автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди.
На даний момент встановлюється водій з метою притягнення до відповідальності.
Деталі події повідомимо згодом.