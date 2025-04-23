Українські військові вдарили по російському заводі виробництва БпЛА

Уражено завод з виробництва ударних БпЛА на території рф, на відстані понад 1000 км від держкордону України

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші).

Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (рф) на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі.

На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА.

Результати ураження уточнюються.

Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії рф проти України та терору проти цивільних людей в Україні.