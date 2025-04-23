Як боронить небо України пілот 114-ї бригади тактичної авіації «Sava». ФОТО

«Sava» — безстрашний воїн 114-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування «Захід». Працює на МіГ-29, який жодного разу не підводив навіть у найважчих ситуаціях.

В прицілі його винищувача — ворожі ракети, у тому числі Х-101, «шахеди», ворожа техніка окупантів. Рахунок йде на десятки, пише Правда з посиланням на пресслужбу бригади.

“Sava” не тільки захищає небо над цивільними українцями, жінками, дітьми, боронить міста й села, але й підтримує з неба війська, що на землі та в морі.

Кожен його бойовий виліт — це ризик, часто на межі людських можливостей. Але льотчик знає, заради чого ризикує: його робота — щоденна боротьба за життя кожного з нас та суверенність України.

Один з крайніх бойових вильотів був на Півдні. Завдання — знищити скупчення ворожої техніки противника. Було складно, але завдання виконав успішно! Техніка — знищена. Все відбулося швидко! Адже роботу було ретельно сплановано і відпрацьовано на землі! — розповідає «Sava».