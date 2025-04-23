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Як боронить небо України пілот 114-ї бригади тактичної авіації «Sava». ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як боронить небо України пілот 114-ї бригади тактичної авіації «Sava». ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/04/2025 20:30
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«Sava» — безстрашний воїн 114-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування «Захід». Працює на МіГ-29, який жодного разу не підводив навіть у найважчих ситуаціях.

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В прицілі його винищувача — ворожі ракети, у тому числі Х-101, «шахеди», ворожа техніка окупантів. Рахунок йде на десятки, пише Правда з посиланням на пресслужбу бригади.

“Sava” не тільки захищає небо над цивільними українцями, жінками, дітьми, боронить міста й села, але й підтримує з неба війська, що на землі та в морі.

Рукавиця з тактичним годинником на зап'ясті
Льотчик в шоломі з українським тризубом
Нашивка авіаційної бригади на куртці

Кожен його бойовий виліт — це ризик, часто на межі людських можливостей. Але льотчик знає, заради чого ризикує: його робота — щоденна боротьба за життя кожного з нас та суверенність України.

Один з крайніх бойових вильотів був на Півдні. Завдання — знищити скупчення ворожої техніки противника. Було складно, але завдання виконав успішно! Техніка — знищена. Все відбулося швидко! Адже роботу було ретельно сплановано і відпрацьовано на землі! — розповідає «Sava».

Льотчик у шоломі та кисневій масці
Пілот в шоломі біля військового літака.

Ми не зупинимося, поки не виженемо ворога з української землі, поки не помстимося окупантам за катування побратимів та смерть ні в чому не винних цивільних людей. Ми робитимемо це відповідно до законів війни, зберігаючи власну честь та гідність. Працюємо до Перемоги! – підсумовує “Sava”.