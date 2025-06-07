На Сумщині загинув випускник Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Володимир Ліпчанський

У боях на Сумщині загинув випускник спеціальності “Політологія” Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимир Ліпчанський.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Версії

Деталі про обставини загибелі військового розкрив його родич Ігор Ліпчанський, який оприлюднив інформацію про втрату у соціальних мережах. За його словами, Володимир Ліпчанський загинув на території Сумської області під час виконання бойових завдань у складі українських збройних формувань.

“Наш Володик – відтепер герой Небесного війська… Загинув на Сумщині. “Добрим був хлопцем” – сказав взводний. Але ми більше знаємо: безвідказний, щирий, безкорисливий, “треба на 0, значить треба” і ще багато багато що можна писати, але емоції ще дуже свіжі. Помоліться за його душу і за нашу родину! Дякую!” – написав Ігор Ліпчанський у своєму дописі.

Командування підрозділу, в якому служив Володимир Ліпчанський, надало позитивну характеристику загиблому військовому. Взводний охарактеризував його як доброго товариша по службі, що свідчить про високі моральні якості та професійні здібності військового.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника втратив ще одного зі своїх випускників, який віддав життя за незалежність та територіальну цілісність України.