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Зеленський посмертно відзначив орденом "За заслуги" воїна та журналіста з Прикарпаття Руслана Ганущака
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський посмертно відзначив орденом “За заслуги” воїна та журналіста з Прикарпаття Руслана Ганущака

Автор: Петро Якимчук
07/06/2025 14:31
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У День журналіста Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою нашого земляка — Руслана Ганущака, на жаль, посмертно.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня присвоєно Руслану за його мужність, відданість справі та жертовність.

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Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Правда ІФ

Руслан був фотографом, оператором і репортером. Він документував Революцію Гідності, воєнні злочини на Донбасі, висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині у 2022 році, неодноразово ризикуючи життям під обстрілами.

Згодом приєднався до лав ЗСУ, став водієм у розвідувальному підрозділі ударних дронів.

11 січня цього року Руслан Ганущак загинув у бою на Курщині.