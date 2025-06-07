Зеленський посмертно відзначив орденом “За заслуги” воїна та журналіста з Прикарпаття Руслана Ганущака

У День журналіста Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою нашого земляка — Руслана Ганущака, на жаль, посмертно.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня присвоєно Руслану за його мужність, відданість справі та жертовність.
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Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Правда ІФ
Руслан був фотографом, оператором і репортером. Він документував Революцію Гідності, воєнні злочини на Донбасі, висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині у 2022 році, неодноразово ризикуючи життям під обстрілами.
Згодом приєднався до лав ЗСУ, став водієм у розвідувальному підрозділі ударних дронів.
11 січня цього року Руслан Ганущак загинув у бою на Курщині.