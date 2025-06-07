Зеленський посмертно відзначив орденом “За заслуги” воїна та журналіста з Прикарпаття Руслана Ганущака

У День журналіста Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою нашого земляка — Руслана Ганущака, на жаль, посмертно.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня присвоєно Руслану за його мужність, відданість справі та жертовність.

Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Правда ІФ

Руслан був фотографом, оператором і репортером. Він документував Революцію Гідності, воєнні злочини на Донбасі, висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині у 2022 році, неодноразово ризикуючи життям під обстрілами.

Згодом приєднався до лав ЗСУ, став водієм у розвідувальному підрозділі ударних дронів.

11 січня цього року Руслан Ганущак загинув у бою на Курщині.