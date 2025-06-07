У лікарні помер прикарпатський військовий Едуард Епереші

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Сьогодні, 7 червня 2025 року, у лікарні помер військовослужбовець Національної гвардії України з Івано-Франківщини Едуард Епереші.
Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади, передає Правда ІФ
Едуард Епереші народився у 1967 році та мешкав у Печеніжині.
Боєць служив у званні старшого сержанта та був старшим хіміком взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Нацгвардії України.
“Він був мужнім воїном, щирим побратимом і гідним сином України. Едуард віддав своє життя, захищаючи кожного з нас”, — йдеться у дописі.
7 червня о 16:00 з Івано-Франківська вирушить скорботний кортеж з тілом воїна. Орієнтовно о 17:30 — прибуде в селище Печеніжин та прямуватиме вулицею Незалежності до рідного дому померлого, що на вулиці Дмитра Павлюка.