Літо почалося гаряче: як пройшло Козацьке барбекю з VERTICAL DEVELOPMENT

Компанія VERTICAL DEVELOPMENT не просто будує – вона вміє створювати атмосферу. І мешканці ЖК «Містечко Козацьке» точно це відчули 1 червня, коли у дворі комплексу відгриміло справжнє Козацьке барбекю

Основна і найсмачніша зона була зі стравами від Дарвіна Седеньо, відомого шеф-кухаря «Пекельної кухні». На гостей чекав справжній козацький стіл: бограч, банош зі шкварками та бринзою, картопля по-козацьки, шашлик та паляниця. А напої від «Ягер» та дегустація від «Вина Світу» додали особливого настрою. Особливо завзяті гості взяли участь в битві з поїдання вареників від «Галі Балуваної» – і це було незабутньо!

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Переможці отримали круті подарунки: вугільний гриль від Епіцентру, рушникосушку від компанії 5 КУТ, набір м’яса від КоптильняР, подарунковий бокс від Biopharma Plasma, сертифікати на VR від клубу Vortex і заняття у спортклубі «Альянс». До речі, тренери клубу одразу допомогли скинути гостям смачні калорії і провели фітнес-розминку.

Дітям на святі дарували солодку вату і смачну піцу від Bianco & Nero – сімейної доставки. Веселощів малечі додали аквагрим та розваги з аніматорами. А сфотографуватися напам’ять можна було на розкішних фотозонах від компанії 5 КУТ з дзеркалами, золотою ванною та ефектною інсталяцією

Відмінний настрій створювали гурт «По Цимбалах» і ансамбль «Калинонька» з бойовим гопаком та народними танцями. Зібрали багато глядачів і Богатирські ігри від Назара Павліва – рекордсмена Книги рекордів Гіннеса.

Кульмінацією свята став конкурс «Ґаздиня року», в якому взяли участь багато вправних господинь.

Жінки презентували страви, приготовані власноруч, і це було дійсно грандіозно. Переможницею стала Юлія Хорт, яка здивувала шефа Дарвіна смачнючим холодцем та отримала шотландський кухонний подрібнювач від компанії 5 КУТ.

Як бачите, подарунків було дуже багато. Сертифікати на шопінг, розваги та відпочинок дарували: мережа гіпермаркетів Епіцентр, відпочинковий комплекс М’ята, клуб VR Vortex, доставка води Роксолана, Баварія ПАБ, Барбершоп Містечка Козацького, центр «Мед-Атлант» та компанія Biopharma Plasma. Також можна було виграти знижки і навіть безкоштовне навчання в автошколі «Автодрайвер Плюс», придумавши їм слоган. І, звісно, були подарунки від VERTICAL DEVELOPMENT:

80 000 грн на квартиру в будь-якому ЖК

50 000 грн на машиномісце в Містечку Козацькому

10 000 грн на кладову

Свято мало і головну важливу мету: ми провели благодійний збір для 22 окремого батальйону спецпризначення Президентської бригади. Це підтримка нашого колеги Олександра Гайовича, який сьогодні захищає Україну на фронті.

Тож, Козацьке барбекю вдалося на всі сто. Було відчуття, що ми не просто живемо в сусідніх будинках – ми живемо разом. І це тільки початок, адже попереду ще багато івентів від VERTICAL DEVELOPMENT. Не пропустіть!