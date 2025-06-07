На Прикарпатті перейменували чотири села: Які саме

5 червня 2025 року Верховна рада України змінила назви 184 населених пунктів, серед них — чотири села на Івано-Франківської області
За таку постанову проголосували 258 народних депутатів.
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Перелік сіл, селищ та міста оприлюднили у постанові ВРУ “Про перейменування окремих населених пунктів”, передає Правда ІФ
На Івано-Франківщині перейменували:
- село Церковна Калуського району — на село Церківна;
- село Воскресинці Коломийського району — на село Воскресінці;
- село Троїця Коломийського району — на село Трійця;
- село Вороненко Надвірнянського району — на село Вороненка.
Загалом в Україні перейменували 1 місто, 18 селищ і 146 сіл, а також 19 сіл і селищ — за постановою ВРУ № 13259.