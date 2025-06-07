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На Прикарпатті перейменували чотири села: Які саме
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На Прикарпатті перейменували чотири села: Які саме

Автор: Петро Якимчук
07/06/2025 16:32
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5 червня 2025 року Верховна рада України змінила назви 184 населених пунктів, серед них — чотири села на Івано-Франківської області

За таку постанову проголосували 258 народних депутатів.

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Перелік сіл, селищ та міста оприлюднили у постанові ВРУ “Про перейменування окремих населених пунктів”, передає Правда ІФ

На Івано-Франківщині перейменували:

  • село Церковна Калуського району — на село Церківна;
  • село Воскресинці Коломийського району — на село Воскресінці;
  • село Троїця Коломийського району — на село Трійця;
  • село Вороненко Надвірнянського району — на село Вороненка.

Загалом в Україні перейменували 1 місто, 18 селищ і 146 сіл, а також 19 сіл і селищ — за постановою ВРУ № 13259.