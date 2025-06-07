У Франківську засудили військового до 2 років ув’язнення за відмову виконати наказ

2 червня Івано-Франківський міський суд оголосив вирок у справі військовослужбовця, котрий під час воєнного стану відкрито відмовився виконати наказ командира про переведення до іншої частини.

Обвинувачений — уродженець села Чукалівка, солдат Національної гвардії України, проходив службу за призовом під час мобілізації. йдеться у матеріалах справи, передає Правда іф з посиланням на Репортер

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9 січня 2025 року, перебуваючи на території військової частини, він був ознайомлений із наказом командира про переведення до іншої частини. Під час шикування він відкрито відмовився виконати цей наказ і не прибув у встановлений час до нового місця служби.

У суді військовослужбовець пояснив, що раніше служив разом із сином у 82 десантно-штурмовій бригаді, де отримав контузію під час обстрілу. Після лікування його перевели до Нацгвардії в Івано-Франківськ, а потім направили на навчання в Долину. Коли стало відомо про можливе переведення до Слов’янська, він заявив, що не може продовжувати службу через проблеми зі здоров’ям. Водночас він не звертався письмово до командування для проходження військово-лікарської комісії та не повідомляв про стан здоров’я офіційно.

Відомо також, що у жовтні 2024 року в нього вже були непорозуміння з командиром, через що він залишав частину, але повернувся за кілька днів.

Прокурор просив призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Захисник просив застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання нижче мінімального строку, враховуючи щире каяття, відсутність судимостей та бойовий досвід.

Сам обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся і просив суворо не карати, пояснивши, що не має здоров’я для подальшої служби.

Суд визнав військовослужбовця винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора в умовах воєнного стану) та, враховуючи пом’якшуючі обставини (щире каяття, бойова обстановка, відсутність судимостей), призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі — менше мінімального строку, передбаченого законом.

Термін відбування покарання рахується з моменту фактичного затримання — 9 січня 2025 року. В строк зараховано попереднє ув’язнення.