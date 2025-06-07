У Коледжі фізвиховання відкрили алею слави прикарпатських спортсменів ФОТО

Алею слави прикарпатських спортсменів відкрили в Коледжі фізичного виховання.

Про це розповів депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Дебенко, передає Првавда ІФ

Вшанування у такий символічний спосіб видатних особистостей не лише українського, а й світового масштабу, вихованців коледжу – надзвичайно важливе. Серед них – чемпіони національних, європейських змагань, учасники Олімпійських ігор.