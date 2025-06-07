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У Коледжі фізвиховання відкрили алею слави прикарпатських спортсменів ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коледжі фізвиховання відкрили алею слави прикарпатських спортсменів ФОТО

Автор: Петро Якимчук
07/06/2025 18:30
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Алею слави прикарпатських спортсменів відкрили в Коледжі фізичного виховання.

Про це розповів депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Дебенко, передає Првавда ІФ

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Вшанування у такий символічний спосіб видатних особистостей не лише українського, а й світового масштабу, вихованців коледжу – надзвичайно важливе. Серед них – чемпіони національних, європейських змагань, учасники Олімпійських ігор.

У дні 85-ліття коледжу щиро вітаю керівника Любомир Пасічняк, адміністрацію, тренерсько-викладацький склад, студентів коледжу та його випускників зі святом й дякую за ті колосальні зусилля, що вони щоденною працею роблять для виховання та примноження слави прикарпатського спорту